Wie lange gelten die Beschränkungen?

Keine schnelle Normalisierung in Sicht - Sorge ums Gesundheitssystem

BERLIN: Bürger wie Politiker treibt die Frage um, wann die Lage in Deutschland sich wieder entspannt. Alle werden wohl noch etwas Geduld brauchen.

In der Corona-Krise gibt es auch in Deutschland Sorgen, ob die Kapazitäten zur Versorgung schwerkranker Patienten ausreichen. «Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, ganz klar», sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es sei nicht auszuschließen, dass es mehr Patienten als Beatmungsplätze gebe. «Ob es so kommt, ist Spekulation», sagte Wieler.

Kanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) machten deutlich, dass schnelle Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Bürger noch nicht im Raum stehen. Der Bund bemüht sich um schnellen Nachschub an Schutzkleidung.

KEINE SCHNELLE LOCKERUNG - ABER DEBATTE ÜBER PERSPEKTIVEN

Parteiübergreifend dämpften Politiker die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Merkel bat in ihrem Podcast um Geduld - niemand könne guten Gewissens sagen, wie lange diese «schwere Zeit» anhalte. Braun sagte dem «Tagesspiegel»: «Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen.» SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: «Die Spitze der Infektionswelle steht uns noch bevor.» Allerdings schrieb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Beitrag für die «Welt am Sonntag»: «Jetzt ist die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt.»

ROBERT KOCH-INSTITUT MELDET RUND 4000 NEUE INFEKTIONEN AN EINEM TAG

Innerhalb eines Tages ist die Zahl registrierter Corona-Infizierter in Deutschland um mindestens 4000 Fälle gestiegen. Das geht aus Daten hervor, die das RKI am Sonntag veröffentlichte (Stand Sonntag 00.00 Uhr). Demnach zählte es bislang 52 547 Fälle - 63 pro 100 000 Einwohner. Insgesamt seien bislang 389 Infizierte gestorben. Die Zahlen lassen sich nicht einfach von Tag zu Tag vergleichen. So hat das RKI nach eigenen Angaben am Samstag von drei Bundesländern keine Zahlen bekommen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen aus.

REGIERUNG WILL SCHNELLEREN NACHSCHUB AN SCHUTZMASKEN UND -KITTELN

Um den Mangel an Schutzmasken und -kitteln einzudämmen, versucht die Bundesregierung den Ankauf zu beschleunigen. Dafür hat sie ein Verfahren gestartet, in dem Lieferverträge ohne weitere Verhandlungen über den Kaufpreis zustande kommen. Zuerst hatte die «Welt am Sonntag» darüber berichtet. Das sogenannte Open-House-Verfahren sieht vor, dass Anbieter mindestens 25 000 OP-Masken, Schutzkittel oder FFP2-Mundschutze anbieten können und der Bund diese zu einem von ihm selbst festgelegten Preis kauft - das ist einfacher und schneller als das sonst geltende Vergaberecht mit Ausschreibungen.

WIRTSCHAFT: CORONA-HILFEN ERREICHEN MITTELSTAND NICHT

Handwerk und Reisebranche beklagen eine Förderlücke. «In dieser Extremlage brauchen neben den kleinen Betrieben auch solche mit mehr als zehn Mitarbeitern Soforthilfen», sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Reiseverband: «Die Bundesregierung muss dringend Maßnahmen für mittelständische Unternehmen bewilligen», forderte Präsident Norbert Fiebig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellte weiteren staatlichen Anschub für die Zeit nach der Krise in Aussicht.

SORGE VOR HÄUSLICHER GEWALT WEGEN KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN WÄCHST

In der Corona-Krise wächst auch die Sorge vor häuslicher Gewalt, weil Familien auf engem Raum zusammensitzen und soziale Kontrolle wegfällt. Die Opferschutz-Organisation Weißer Ring warnt, man müsse «mit dem Schlimmsten rechnen». Aus anderen Ländern gibt es schon Belege dafür, dass vor allem für Frauen und Kinder das Risiko von Gewalt und Missbrauch in den eigenen vier Wänden steigt, wie die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejcinovic Buric, sagte. Die Politik will unter anderem prüfen, ob bedrohte Frauen und Kinder auch in leeren Hotels untergebracht werden können.

EU-ÄRGER UM CORONA-BONDS

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich zurückhaltend über sogenannte Corona-Bonds geäußert und Ärger in Italien ausgelöst. Ministerpräsident Giuseppe Conte, der eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU fordert, reagierte empört: Er werde bis zum Ende seiner Kräfte für eine starke gemeinsame Antwort auf die Corona-Krise kämpfen. Die EU-Kommission stellte daraufhin klar, dass alle Optionen auf dem Tisch blieben, sofern die EU-Verträge sie zuließen - Österreich bekräftigte dagegen sein Nein zu Coronabonds.

NEUER OLYMPIA-TERMIN IN TOKIO WOHL IM SOMMER

Bei der Suche nach einem neuen Termin für die Olympischen Spiele in Tokio zeichnet sich eine Verschiebung auf den Sommer 2021 ab. Nach Berichten aus Japan und den USA könnte der Neustart mit einer Eröffnungsfeier am 23. Juli 2021 erfolgen. Die Schlussfeier wäre demnach am 8. August. Die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Spiele waren für den 24. Juli bis 9. August 2020 geplant.

Wie lange gelten die Beschränkungen?

BERLIN: Homeoffice für viele, wenig Sozialkontakte und die Wirtschaft im Lockdown - wie lange wird das noch so bleiben? In Deutschland und Europa wird zunehmend über einen möglichen Ausweg aus den Beschränkungen diskutiert. Wie lange gelten die Regelungen vorerst in anderen europäischen Ländern? Mancherorts wurden Ausgangsbeschränkungen bereits verlängert. Ein Überblick.

Im schwer getroffenen ITALIEN gelten die Sperren, die bereits am 10. März in Kraft traten, zunächst einmal bis zum kommenden Freitag, 3. April. Es wird aber erwartet, dass der Lockdown verlängert wird. Wann das allerdings geschieht, ist unklar.

Der SPANISCHE Lockdown sollte ab 15. März zunächst zwei Wochen lang gelten. Vergangene Woche wurde er aber um weitere zwei Wochen bis zum 11. April verlängert. Das wäre der Karsamstag.

FRANKREICHS Lockdown gilt seit 12 Tagen - zunächst war er für 15 Tage avisiert worden. Am Freitag kündigte Premier Édouard Philippe eine Verlängerung um mindestens 15 weitere Tage an, also bis zum 15. April, das wäre nach Ostern. In Deutschlands Nachbarland dürfen die Bürger nur mehr für wenige Ausnahmen aus der Wohnung oder Haus. Diese Wochen wurden die Bedingungen teils noch einmal verschärft.

In GROSSBRITANNIEN traten vergleichsweise spät - am 23. März - Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Sie sollen mindestens für drei Wochen gelten, also bis zum 13. April, dem Ostermontag. Dann will die Regierung die Lage neu bewerten.

Die ÖSTERREICHISCHEN Maßnahmen sind zunächst bis Ostermontag, 13. April, befristet. Die meisten gehen von einer Verlängerung um mindestens eine Woche aus.

In der SCHWEIZ gilt bisher der 19. April als letzter Tag der Beschränkungen.

Ausgangsbeschränkungen gibt es in den NIEDERLANDEN seit knapp zwei Wochen - sie wurden am 23. März noch einmal deutlich verschärft. Die Maßnahmen gelten vorläufig bis zum 6. April, das Veranstaltungsverbot sogar bis zum 1. Juni. Über eine mögliche Verlängerung will das Kabinett am kommenden Dienstag (31. März) entscheiden.

In BELGIEN wurden die am 18. März verhängten Ausgangsbeschränkungen bereits am Freitagabend verlängert: Sie sollen nun mindestens bis 19. April gelten. Ursprünglich waren sie bis 5. April angekündigt worden.

In TSCHECHIEN gelten die Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung zunächst bis zum 1. April - Regierungschef Andrej Babis rechnet aber mit einer Verlängerung bis über Ostern hinaus. Der Ausnahmezustand ist davon unabhängig bis zum 11. April ausgerufen, soll aber nach dem Willen des Ministerpräsidenten um 30 Tage verlängert werden. Darüber entscheidet das Parlament.

BULGARIEN hat am 13. März einen einmonatigen Ausnahmezustand verhängt - auch er könnte verlängert werden. Denn der Krisenstab in Sofia geht jetzt von einem Höhepunkt der Covid-19-Erkrankungen um das orthodoxe Osterfest herum am 19. April aus. Ausgangsbeschränkungen wie in anderen Ländern gibt es noch keine.

In POLEN müssen die Menschen bis zum 11. April nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Die SLOWAKEI hat noch keine allgemeinen Ausgangsbeschränkungen erlassen, in der Öffentlichkeit muss aber ein Mundschutz getragen werden.

Ein Lockdown nach bayerischem Vorbild ist in UNGARN erst seit diesem Samstag in Kraft. Er gilt zunächst bis zum 11. April. Dann kann er verlängert werden.

In DÄNEMARK und NORWEGEN gelten die Grenzschließungen und weiteren Maßnahmen bis einschließlich Ostern, also bis zum 13. April. In Finnland sind die Grenzen der Region Uusimaa rund um die Hauptstadt Helsinki bis zum 19. April geschlossen, landesweit geltende Maßnahmen haben verschiedene Ablaufdaten in den kommenden Wochen.

SLOWENIEN ist seit dem 20. März im Lockdown. Menschen können aber zur Arbeit gehen, in Apotheken einkaufen oder Sport im Freien machen - sie müssen aber Abstand halten.

In SERBIEN gilt eine Ausgangssperre seit dem 18. März. Seit dem Wochenende ist diese von 13.00 bis 5.00 Uhr in Kraft. Alle Menschen, die älter als 65 Jahre (in ländlichen Gebieten 70 Jahre) sind, müssen rund um die Uhr zuhause bleiben.

KROATIEN hat Reisen zwischen Städten am 23. März verboten.

NORDMAZEDONIEN hat eine Ausgangssperre zwischen 21.00 und 6.00 Uhr verhängt, an Wochenenden zwischen 16.00 und 5.00 Uhr. Es gibt Überlegungen der Behörden in Skopje, Regelungen an bestimmte Altersgruppen anzupassen. Demnach könnten sich alle Menschen, die älter als 67 Jahre sind, nur zwischen 5.00 und 11.00 Uhr im Freien aufhalten. Jüngere Menschen müssten zwischen 21.00 und 12.00 Uhr in ihren Wohnungen bleiben.

Ein Blick über Europas Grenzen zeigt ähnliches: US-weit gilt noch bis Montag eine Richtlinie der Regierung, die etwa vorsieht, dass Ansammlungen mit mehr als zehn Menschen vermieden werden sollen. In den mehreren Bundesstaaten wurden allerdings auch Ausgangsbeschränkungen verhängt. So wurde die Bevölkerung in Kalifornien bereits vor mehr als einer Woche aufgerufen, zu Hause zu bleiben - dies gilt bis auf weiteres. Der Bundesstaat New York hat alle «nicht lebenswichtigen» Geschäfte und Dienstleistungen seit dem 22. März bis auf weiteres geschlossen. Die Bürger sind angehalten, weitestgehend zu Hause zu bleiben. In der Hauptstadt Washington gelten ähnliche Maßnahmen zunächst bis zum 24. April.