Ex-Premier Thaksin mit dem Coronavirus infiziert

BANGKOK/DUBAI: Der im Exil lebende ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Thaksin, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, wird in einem Krankenhaus in der Stadt Dubai behandelt. Mitglieder seiner Familie und Beschäftigte, die in der gleichen Villa in Dubai leben, sollen ebenfalls infiziert worden sein, darunter seine ältere Schwester Yaowapha Shinawatra, ein Chauffeur und eine Sekretärin. Die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra, eine jüngere Schwester von Thaksin, soll als einzige Villenbewohnerin nicht infiziert worden sein.

Es ist nicht klar, wann und wie sich der 71-jährige Milliardär, der die thailändische Regierung von 2001 bis zu seinem Sturz durch einen Staatsstreich 2006 anführte, mit dem Coronavirus infiziert hat. Thaksin floh 2008 aus Thailand, kurz bevor ihn ein Gericht wegen Korruption während seiner Amtszeit verurteilte. Der Politiker bestand darauf, dass das Urteil politisch motiviert war. Trotz seines Exils dominierte Thaksin weiterhin die thailändische Politik durch Parteien, die mit seiner politischen Dynastie verbündet waren. Seine Schwester Yingluck wurde im Mai 2014 durch das Verfassungsgericht als Ministerpräsidentin abgesetzt.