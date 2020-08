Ex-Missbrauchs-Opfer muss wegen sexuellen Missbrauchs in Haft

WIEN: Ein Mann aus Österreich ist wegen sexuellen Missbrauchs von acht Jungen in Indien am Dienstag vom Landgericht Wien zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Nach Überzeugung des Gerichts hat er zwischen 2008 und 2012 seine Opfer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren bei seinen Taten auch gefilmt und fotografiert. Später verpixelte er auf den Aufnahmen sein Gesicht und lud fast 1900 Bilder und 64 Videos im Darknet hoch. Das wurde ihm zum Verhängnis. Die Ermittler kamen dem einschlägig vorbestraften Mann nach genauer Analyse des Materials auf die Spur. Strafmildernd wirkte, dass der Angeklagte selbst in seiner Jugend in Kinderheimen schwer missbraucht worden war. Die Übergriffe waren so massiv, dass die Geschichte des Mannes 20 Seiten im Abschlussbericht über Missbrauch in Kinderheimen der Stadt Wien umfasst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.