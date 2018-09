Ex-Gesundheitsministerin soll Österreichs Sozialdemokraten führen

Written by: Redaktion DER FARANG | 22/09/2018

WIEN (dpa) - Die frühere österreichische Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner soll den Parteivorsitz der Sozialdemokraten übernehmen.



Offiziell will der Vorstand der SPÖ die 47 Jahre alte Ärztin erst am Dienstag nominieren, doch sprach sich die Partei schon vor einer Präsidiumssitzung am Samstag für sie aus. Rendi-Wagner sprach vor dem Treffen in Wien von einer «großen Ehre». Es sei nach den turbulenten letzten Tagen wichtig gewesen, die Frage des Parteivorsitzes rasch zu klären. Über ihre Pläne wolle sie erst nach der Bestätigung durch den Parteivorstand sprechen.

Der SPÖ-Chef Christian Kern (52) hatte vergangene Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er will als Spitzenkandidat der SPÖ bei der Europawahl im Mai 2019 antreten. Er war seit Mai 2016 im Amt und blieb bis Dezember 2017 Regierungschef. Nach der Wahlniederlage wurde er Oppositionsführer, der Konservative Sebastian Kurz (ÖVP) wurde Kanzler.