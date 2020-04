Written by: Redaktion (dpa) | 11/04/2020 | Aktualisiert um: 22:22 | Überblick

BERLIN: Trotz der Einigung der EU-Finanzminister auf ein Hilfspaket in der Corona-Krise hat sich der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker weiter für gemeinsame europäische Anleihen ausgesprochen. «Es wäre ein Fehler, sich jetzt von der Einführung von Corona-Bonds oder Eurobonds zu verabschieden», sagte Juncker der «Welt» und den anderen Zeitungen der Leading European Newspaper Alliance (LENA).

Zwar sei die Zeit für Corona-Bonds noch nicht reif gewesen, sagte der EU-Politiker, fügte aber hinzu: «Die Idee der Corona-Bonds wird sich am Ende durchsetzen.» Die EU solle weiter auf dieses Ziel hinarbeiten «und den südeuropäischen Ländern, Italien und Spanien, auch klarmachen, dass wir das tun.»

Die EU-Finanzminister hatten sich am Donnerstag auf ein Hilfspaket geeinigt. Es enthält in der Hauptsache drei Elemente: vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, einen Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank EIB und ein Kurzarbeiter-Programm namens «Sure». Das Streitthema Corona-Bonds war am Donnerstag zunächst ausgeklammert worden. Vor allem Deutschland sperrt sich gegen eine «Vergemeinschaftung von Schulden».

Juncker kritisiert deutsche Grenz-Politik in Corona-Krise

BERLIN: Der ehemalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat Deutschland wegen der in der Corona-Krise verhängten Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Luxemburg kritisiert. «Dass Deutschland seine Grenzen zu einem Land wie dem meinen einfach geschlossen hat, zu Luxemburg, wohin 200 000 Deutsche jeden Tag zur Arbeit pendeln, das hat einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen», sagte Juncker der «Welt» (Samstag) und weiteren europäischen Zeitungen.

Deutschland kontrolliert wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz. Bis auf wenige Ausnahmen dürfen nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnort und Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, Berufspendler und Lastwagenfahrer, die wichtige Güter ins Land bringen, einreisen - außerdem EU-Bürger, die auf dem Weg in ihre Heimat Deutschland durchqueren müssen.

Juncker äußerte sein Unverständnis darüber, dass «Staaten, die vor 25 Jahren das erste Schengener Abkommen unterzeichnet haben, über Nacht auf die Idee kommen, dass eine simple Grenzschließung reicht, um einer so großen Herausforderung zu begegnen». Der frühere Kommissionspräsident forderte dem Bericht zufolge, der Gesundheitsschutz - speziell bei Epidemien - müsse künftig in die Zuständigkeit der EU fallen. Die EU-Kommission brauche hier wie in anderen Bereichen das Initiativrecht. «Ich weiß, dass dies eine Änderung der EU-Verträge nötig macht», sagte Juncker. «Aber es ist angesichts der jüngsten Erfahrungen offensichtlich.»