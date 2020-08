EV-Fahrzeugindustrie wächst rasant

Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.20

Der thailändische Markt für Elektrofahrzeuge (EV) ist der am weitesten fortgeschrittene in den ASEAN-Ländern. Foto: epa/Ian Langsdon

BANGKOK: Laut der Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) ist der thailändische Markt für Elektrofahrzeuge (EV) der am weitesten fortgeschrittene in den ASEAN-Ländern und wird in den Jahren 2025 bis 2030 rasch wachsen.

Der EVAT-Vorsitzende Yossapong Laoonual informierte, dass mehrere der Anforderungen des Verbandes an die EV-Industrie von der Regierung übernommen wurden. Die Investitionen und die Produktion von EV würden jedoch aufgrund der hohen Betriebskosten nur langsam zulegen. Yossapong sagt voraus, dass ab 2025 die EV-Technologie billiger und für normale Menschen leichter zugänglich würde. Bis 2030 würden 30 Prozent aller in Thailand produzierten Fahrzeuge EV sein. Die EV-Industrie sei in Thailand weiter fortgeschritten als in Malaysia, Indonesien oder Vietnam. Außerdem seien ausländische Autofirmen daran interessiert, in die EV-Produktion in Thailand zu investieren.