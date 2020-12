Von: Redaktion (dpa) | 13.12.20 | Überblick

BERLIN: Der dänische Filmemacher Thomas Vinterberg und sein Kollege Tobias Lindholm bekommen für ihre Tragikomödie «Der Rausch» die Auszeichnung für das beste europäische Drehbuch.

Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt. Dort wurde mit einer digitalen Schalte der 33. Europäische Filmpreis verliehen. Vinterberg gewann bereits den Preis für die beste Regie, Schauspieler Mads Mikkelsen die Auszeichnung als bester Darsteller. Er spielt im Film einen Lehrer, der mit anderen Männern die Grenzen und Möglichkeiten von Alkohol austesten will.

Europäischer Filmpreis: Die Gewinner

BERLIN: In einem Livestream aus Berlin hat die Europäische Filmakademie am Samstagabend die Gewinner des Europäischen Filmpreises bekanntgegeben. Die Preisträger:

- Bester Film: Thomas Vinterberg, «Der Rausch»

- Beste Regie: Thomas Vinterberg, «Der Rausch»

- Beste Schauspielerin: Paula Beer in «Undine»

- Bester Schauspieler: Mads Mikkelsen in «Der Rausch»

- Bestes Drehbuch: Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm, «Der Rausch»

- Bester Dokumentarfilm: Alexander Nanau, «Collective»

- Preis für Innovatives Storytelling: Mark Cousins, «Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema»

- Bester Debütfilm (FIPRESCI-Kritikerpreis): Carlo Sironi, «Sole»