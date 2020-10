EU-Staaten einigen sich auf Agrarreform

Von: Redaktion (dpa) | 21.10.20

LUXEMBURG: Die EU-Staaten haben sich auf eine Reform der milliardenschweren Agrarpolitik verständigt.

Nach fast zweitägigen Verhandlungen einigten sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten am Mittwochmorgen in Luxemburg auf einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Da auch das Europaparlament in dieser Woche seine endgültige Linie festlegen will, können beide Seiten anschließend Verhandlungen miteinander aufnehmen.