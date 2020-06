Erleichterungsrally bei Lufthansa - Mögliche Thiele-Wende

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.20 | Aktualisiert um: 15:55

FRANKFURT/MAIN: Signale von Großaktionär Heinz Hermann Thiele für eine mögliche Zustimmung zur staatlichen Rettung der Lufthansa haben die Aktien der Airline vor der außerordentlichen Hauptversammlung an diesem Donnerstag befeuert. Anleger zeigten sich erleichtert. Die inzwischen im MDax der mittelgroßen Werte notierten Papieren sprangen im frühen Handel um mehr als 12 Prozent auf 10,06 Euro.

Gut kam am Markt auch an, dass sich der Konzern und die Gewerkschaft Ufo inzwischen auf ein Krisenpaket für die Flugbegleiter mit Einsparungen von mehr als einer halben Milliarde Euro verständigt hat. Zudem gab die EU-Kommission am Donnerstag grünes Licht für das Rettungspaket, das in den Wochen zuvor mühsam zwischen Frankfurt, Berlin und Brüssel ausgehandelt worden ist.

Ab 12 Uhr entscheiden die Anleger darüber, ob sie den Staat als Anteilseigner einsteigen lassen oder nicht. Damit fest verbunden ist das Paket, zu dem auch ein Staatseinstieg gehört. Platzt dieses, ist auch das übrige Paket aus stiller Beteiligung und KfW-Kredit erst einmal hinfällig.