Written by: Björn Jahner

In Coronazeiten Lieblingsgerichte aus dem Stammlokal genießen? Dank Lieferservice kein Problem. Foto: ake1150 / Adobe Stock

HUA HIN: Ob Burger, Pizza oder Sushi – Wer keine Lust hat selbst zu kochen und sich nach seinen Lieblingsgerichten bekannter Fastfood- und Gastronomieketten sehnt, der braucht darauf auch in Zeiten der Coronakrise nicht zu verzichten.

Täglich von 10.00–20.00 Uhr bieten viele Restaurants im Blúport Huahin ihr Speiseangebot per Lieferservice an. Die Bestellannahme erfolgt entweder telefonisch und/ oder per App und Web bei den Speiselieferdiensten Foodpanda und Wongnai. Nachfolgend eine Liste aller Restaurants mit Lieferservice der Shopping Mall:

Lavender Coffee & Bakery (App: Wongnai). Oru Sushi, Tempura & Grill Bar (App: Wongnai). KFC (App: Foodpanda). Saint Etoile (App: Wongnai). Fuku Matcha Kyoto Cafe (App: Wongnai). Eric Kayser Artisan Boulanger Paris (App: Foodpanda). Dunkin’ Donuts (App: Wongnai). Café Amazon (App: Wongnai). Bread Talk (App: Wongnai). 31 Burger (App: Wongnai). S&P (App: Wongnai). Yayoy Japanese Teishoku Restaurant (App: Wongnai; Tel.: 032-804.080, 095-374.8858). Fuji Japanese Restaurant (App: Wongnai; Tel.: 032-908171-2, 094-780.9900). Wine Connection Bistro (App: Foodpanda; Tel.: 032-908.311, 065-979.7574) Starbucks (App: Wongnai; Tel.: 032-903.700, 061-397.7920). The Pizza Company (App: Foodpanda & Wongnai, Tel.: 063-225.7551). MK Restaurants (App: Wongnai; Tel.: 032-804.081, 095-3748486).