Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

BANGKOK: Die „Thai Rath“ ist zurückgerudert und hat ihren Bericht über einen chinesischen Mann, der vor Essensständen in Chinatown sein Geschäft erledigte, korrigiert: Es war ein thailändischer Junge.

Das Kind leidet unter Autismus. Es soll 15 oder 16 Jahre alt sein. „Thai Rath“ zitiert einen Mann, der den Jungen vom Sehen her kennt: „Er steigt häufig aus einem Bus und uriniert an der Haltestelle. Manchmal lässt er abrupt sein Essen stehen und erledigt sein Geschäft in der Öffentlichkeit. Jeder hier kennt den Jungen.“ Der Mann merkt an, Eltern von Kindern mit Autismus könnten Probleme haben, ihre Kinder im Umgang mit der Toilette zu schulen.