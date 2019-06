Von: Björn Jahner | 06.06.19

Foto: The Mass Rapid Transit Authority

BANGKOK: Verkehrsteilnehmer in Bangkok können aufatmen: zumindest auf den Straßen, die von den Bauarbeiten für die Erweiterung des U-Bahn-Systems Blue Line betroffen waren.

So informiert die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), dass die Arbeiten zum Ausbau der Linie abgeschlossen seien, weshalb auf den Straßen Charoen Krung, Sanam Chai, Pracharat Sai 2, Charan Sanitwong und Phetkasem schon bald wieder freie Fahrt herrscht. Der Testbetrieb auf der verlängerten Metro-Linie zwischen Hua Lamphong und Bang Khae soll nach Aussage von MRTA-Vizegouverneur Witthaya Phanmongkol im Juli aufgenommen werden, die offizielle Inbetriebnahme ist für September geplant. Die Verlängerung der Blue Line auf der Route von Tao Poon nach Tha Phra wird voraussichtlich im März 2020 in Betrieb gehen.