Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.18

BANGKOK: Das Handelsministerium meldet für den September bei den Ausfuhren zum ersten Mal seit 19 Monaten einen Rückgang.

Die Exporte, ein Hauptfaktor für das Wachstum des Landes, sanken im September um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im August waren die Ausfuhren gegenüber 2017 um 6,68 Prozent gestiegen. Der Rückgang im Vormonat sei auf den Handelskrieg zwischen den USA und China und wirtschaftliche Probleme der Handelspartner zurückzuführen, so das Ministerium. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten stiegen im September um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Exporte nach China um 14,1 Prozent sanken. Die Ausfuhren von Autos und Ersatzteilen, Computern und Zubehör gingen gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent zurück, während Gummiprodukte um 2,4 Prozent nachließen. Hingegen stiegen im September die Importe um 9,9 Prozent auf Jahresbasis, nachdem sie im August um 22,8 Prozent zugelegt hatten. Dies führte im September zu einem Handelsbilanzüberschuss von 16 Milliarden Baht, verglichen mit einem prognostizierten Überschuss von 53 Milliarden Baht und gegenüber dem Defizit von 19 Milliarden Baht im August. Von Januar bis September stiegen die Exporte um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Importe um 15,2 Prozent zulegten. Das Ministerium strebt in diesem Jahr immer noch ein Exportwachstum von 8 Prozent an, nach dem Anstieg von 9,9 Prozent im letzten Jahr.