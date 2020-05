Erstmals größere Lockerungen trotz Corona in russischer Hauptstadt

MOSKAU: Nach zwei Monaten strenger Ausgangssperren können die Menschen in Moskau von Montag an etwas aufatmen. Trotz hoher Corona-Zahlen kommen dann erstmals größere Lockerungen. Parks der russischen Hauptstadt dürfen am 1. Juni wieder öffnen, jeder Bürger dürfe in den Morgenstunden Sport an der frischen Luft treiben und dreimal pro Woche spazieren gehen. Das teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwochabend mit. Zuvor hatte er gesagt, dass auch Geschäfte, Reparaturbetriebe, Wäschereien und chemische Reinigungen wieder öffnen dürften.

Bei einer Videoschalte mit Kremlchef Wladimir Putin sagte Sobjanin, dass durch die Öffnung des Handels rund 300.000 Menschen wieder zur Arbeit könnten. Deutlich verschärft werde aber die Pflicht zum Tragen von Masken - auch bei Spaziergängen und dem Frühsport im Freien, der zwischen 5.00 Uhr und 9.00 Uhr erlaubt ist. Bisher sind Schutzmasken und Handschuhe in Verkehrsmitteln und beim Einkauf vorgeschrieben.

Das in Russland seit mehr als zwei Monaten geltende Regime der «Selbstisolation» verlängerte Sobjanin bis 14. Juni. Damit ist etwa die Nutzung von Verkehrsmitteln - für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt - nur mit einem elektronischen Passierschein erlaubt.

Die Lage müsse von Woche zu Woche neu überprüft werden, sagte der Bürgermeister. «Ich denke, es wird gehen. Aber wir müssen uns absichern.» Kremlchef Putin begrüßte die Lockerungen und sagte, dass sich die Lage um die Coronavirus-Pandemie in Russland insgesamt stabilisiert habe. Die Behörden weisen darauf hin, dass es täglich mehr Genesene als Kranke gebe. Demnach ist nicht zuletzt die Zahl der in Moskaus Krankenhäusern behandelten Corona-Fälle stark rückläufig.

Grundsätzlich sollten Dienstleistungen zugelassen werden, für die keine längeren Kontakte zwischen Menschen nötig seien, sagte Sobjanin. Schönheitssalons, Friseure und Restaurants bleiben demnach geschlossen. Auch Spiel- und Sportplätze dürfen nicht benutzt werden. Der Bürgermeister betonte zudem, dass die Stadt vorbereitet sei auf die große Militärparade am 24. Juni zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland. Die traditionell am Tag des Sieges am 9. Mai organisierte Soldaten- und Waffenschau auf dem Roten Platz in Moskau war wegen der Corona-Krise verschoben worden.

Trotzdem steigen die Infektionszahlen weiter stark an - am Mittwoch um 8338 auf nun 370.680 Fälle. Russland nimmt damit in Europa den Spitzenplatz ein. 3968 Infizierte starben offiziell. Die Zahl der Genesenen wurde mit 142.208 angeben.