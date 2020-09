Erster Satellit der Luftwaffe gestartet

Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.20

Der Napa-1-Satellit ist einer der 53 Mikro- und Nanosatelliten aus 13 Ländern, die gleichzeitig mit einer Arianespace Vega-Rakete ins All geschossen wurden. Bild: Thai Pbs

BANGKOK: Der erste Satellit der Luftwaffe für den Sicherheitsbereich wurde am Donnerstag um 8.51 Uhr Ortszeit vom Raumfahrtzentrum Guayana in Französisch-Guayana erfolgreich ins All geschossen.

Der Nanosatellit mit dem Namen Napa-1, der eine niedrige Erdumlaufbahn hat, dient militärischen Zwecken, kann aber auch zur Aufspürung von Krisenherden und zur Unterstützung der Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden und wird Daten für das Management von Überschwemmungen und Dürren sowie für Hilfsoperationen liefern. Der Napa-1-Satellit ist einer der 53 Mikro- und Nanosatelliten aus 13 Ländern, die gleichzeitig mit einer Arianespace Vega-Rakete ins All geschossen wurden. Der Start von Napa-1 wird die Bereiche Luft, Cyber und Raumfahrt der Luftwaffe ergänzen.