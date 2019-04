Von: Björn Jahner | 14.04.19

TRANG: Völlig unbemerkt im Schatten der vielen Querelen der zurückliegenden Parlamentswahl ereignete sich in der Provinz Trang in der Südregion des Landes ein Durchbruch in der Gleichstellung von Behinderten: Dort nämlich zieht Parinya Chuaigate Keereerut, 43, als Thailands erster gewählter Abgeordneter mit körperlicher Behinderung ins Parlament ein.

Der ehemalige Para-Tischtennis-Nationalsportler kandidiert für die neugegründete Future Forwards Party (FFP) und beweist mit seiner Kandidatur, dass die FFP als drittstärkste Partei des Landes noch für eine Menge frischen Wind im Parlament sorgen wird. Parinya hat sich verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und sicherzustellen, dass sie die gleichen sozialen Vorteile und Chancen wie der Rest der Gesellschaft genießen. Am Herzen liegt ihm auch, den Tourismus in Trang auszubauen. So sei seine Heimatprovinz im Vergleich zu ihren Nachbarprovinzen deutlich weniger entwickelt, was Parinya ändern will.