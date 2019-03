Written by: Redaktion DER FARANG | 30/03/2019

THAILAND: Das Meteorologische Amt warnt die Bevölkerung in weiten Teilen des Landes in der Zeit vom 31. März bis 3. April vor Sommerstürmen.

Ein Hochdruckgebiet aus China prallt über Thailand auf Heißluft. Dadurch können starke Gewitter mit heftigen Winden und Hagel entstehen. Zuerst in Nordthailand, später im Osten und Zentralthailand einschließlich Bangkok. Die Bevölkerung sollte sich während eines Gewitters von dicken Bäumen und unsicherer Werbung fernhalten und sich nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen aufhalten. Zwei Männer sind Donnerstagnacht bei einem Sturm in der Provinz Kalasin von einem umstürzenden Baum ums Leben gekommen. Nachbarn berichteten, die Männer hätten bei dem starken Regen und dem heftigen Wind unter dem Baum Schutz gesucht.