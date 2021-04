BANGKOK: Mit 1.543 neuen Covid-19-Fällen meldete das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Donnerstag eine neue Rekordzahl. Die neuen Infizierten wurden aus 62 Provinzen gemeldet, die höchste Zahl in Bangkok (409), gefolgt von Chiang Mai (278) sowie den Provinzen Chonburi und Prachuap Khiri Khan.

Dr. Chawetsan Namwat, stellvertretender Direktor der Abteilung für Gesundheitsgefährdung und Seuchenkontrolle, betonte, die Zahl der Fälle nehme seit Tagen zu. Infiziert hätten sich die Menschen an überfüllten Orten einschließlich Vergnügungsstätten, Partys, Seminaren und Studentenlagern. Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, sollten die Menschen nach dem Songkran-Festival von zu Hause aus arbeiten. Seit dem 1. April wurden Covid-19-Fälle in 75 Provinzen gemeldet, nur die beiden südlichen Provinzen Ranong und Satun blieben frei von Infektionen. Die Anzahl der Provinzen mit Covid-19-Fällen ist höher als bei der vorherigen Welle.

Das Department of Public Health der Provinz Chonburi hat am Donnerstag 97 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Liste führt der Bezirk Banglamung mit Pattaya bei 36 Infizierten an, gefolgt von Chonburi (34). Sri Racha (9), Sattahip (6), Ban Bueng (6), Pan Thong (4) sowie Phanat Nihhom und Bor Thong (jeweils 1). In Pattaya entfallen die neuen Fälle auf die Vergnügungsstätten und Restaurants Bone, Buzz, Kitchen Lao, Insomnia, New Version und The Garden 168.

Die Gesundheitsbehörde hat in Chonburi aktuell 1.054 proaktive Tests durchgeführt, hauptsächlich von Mitarbeitern von Unterhaltungslokalen und Kontaktpersonen. Die Tests auf Covid-19 werden in der Provinz fortgesetzt.