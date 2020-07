Ermittlungen nach Video über Polizeigewalt

WIEN: Nach einem Video über einen brutalen Polizeieinsatz in Österreich sind acht Wiener Polizisten vorläufig suspendiert worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit dem Video wegen Körperverletzung und prüft möglichen Amtsmissbrauch, wie eine Sprecherin am Freitag der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte. Das Überwachungsvideo eines Wiener Lokals von Januar 2019 zeigt Polizisten, die einen Mann umringen. Zwei Beamte schlagen und treten in dem Video vor den Augen ihrer Kollegen den Mann, der keinen sichtbaren Widerstand leistet. Die «Kronen Zeitung» hatte das Video am Donnerstag veröffentlicht.

Nach der Sichtung des Videos sei die «vorläufige Suspendierung zweier unmittelbar und sechs mittelbar bei diesem Misshandlungsvorwurf involvierter Beamter verfügt» worden, erklärte die Wiener Polizei. Den Vorwurf der Misshandlung hatte der Mann schon nach dem Einsatz erhoben. Da seine Aussage gegen die der beteiligten Polizisten stand, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verleumdung eingeleitet.

Aufgrund des Videos wird das Verfahren gegen den Mann laut Staatsanwaltschaft eingestellt. Nun solle zunächst geklärt werden, welche der anwesenden Beamten als unmittelbare Täter infrage kämen und wie viele die Gewalt toleriert hätten.

Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) versprach volle Aufklärung sowie vollen Rückhalt für die Polizei. «Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel», sagte er am Freitag. Das «Fehlverhalten einiger weniger» dürfe sich aber nicht negativ auf den Dienst aller Polizisten auswirken.