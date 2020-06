BANGKOK: Trotz der Lockerung der strengen Beschränkungen ist der Einzelhandel mit einem Umsatz von 3,6 Billionen Baht nach wie vor weit davon entfernt, sich vollständig zu erholen. Fast alle Wirtschaftssektoren haben Mühe, ihr Geschäft zurückzugewinnen. Eine vollständige Erholung kann Monate dauern.

Etwa 10 bis 30 Prozent der Geschäfte in den Einkaufszentren haben wieder angefangen, seit die Malls am 17. Mai wieder öffnen durften, nachdem sie am 22. März im Rahmen der staatlichen Bemühungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus schließen mussten. Die Zahl der Kunden in jedem Geschäft ist niedriger als erhofft und hat sich gegenüber der vor der Krise beobachteten Zahl deutlich verringert, berichtet die „Bangkok Post“.

Die Mehrheit der Käufer ist nach wie vor besorgt über ihr Gesundheit und Sicherheit, obwohl die Einzelhändler sich bemüht haben, innovative und proaktive Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung anzubieten. Noch schlimmer ist, dass die Kaufkraft der Verbraucher insgesamt aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs, der weit verbreiteten Dürre und der steigenden Arbeitslosigkeit des Landes relativ schwach ist.

Der National Economic and Social Development Council sagte kürzlich voraus, dass Thailand im zweiten und dritten Quartal aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs und der Auswirkungen der Dürre bis zu 14,4 Millionen Arbeitsplätze verlieren wird. Von der Gesamtzahl sind schätzungsweise 8,4 Millionen Arbeitnehmer vom Arbeitsplatzverlust bedroht, davon 2,5 Millionen im Tourismussektor (ohne Einzel- und Großhandel), 1,5 Millionen im Industriesektor und 4,4 Millionen in anderen Teilen des Dienstleistungssektors.

Der Tourismussektor beschäftigt schätzungsweise 3,9 Millionen Menschen, während der durch den Handelskrieg zwischen China und den USA geschwächte Industriesektor etwa 5,9 Millionen Beschäftigte hat. Die Zahl der Mitarbeiter in anderen Teilen des Dienstleistungssektors, wie z.B. in Schulen oder an Orten mit großen Personengruppen wie Frischmärkte, Sportstadien und Einkaufszentren, wird auf 10,3 Millionen geschätzt.