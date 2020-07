Erhebliche Investitionen in die Wasserversorgung

Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.20

CHONBURI/CHACHOENGSAO/RAYONG: Über sieben Wasserreservoirs will das Office of National Water Resource (ONWR) im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) Regenwasser auffangen und den Entsalzungsprozess von Meerwasser unterstützen und so die Versorgung für Haushalte und Industrie langfristig sicherstellen.

Laut ONWR-Generalsekretär Somkiat Prajamwong hat die Regierung seine Behörde mit dem Bau von 38 Wasserreservoirs und Wasserressourcen-Management-Projekten in den Provinzen Chonburi, Chachoengsao und Rayong beauftragt. Dadurch sollen die Wasserressourcen um 872 Millionen Kubikmeter erhöht werden. Die ONWR hat die Zuweisung von Budgets für 16 Projekte abgeschlossen, die bis Ende 2022 abgeschlossen werden und die Wasserressourcen um 253,6 Millionen Kubikmeter erhöhen sollen. Die restlichen 22 Projekte sollen ab 2021 beginnen.

Die sieben Projekte haben höchste Priorität, da sie von strategischer Bedeutung für das Wasserressourcenmanagement des EEC sind: das unterirdische Wasserreservoir von Bang Pakong, das Klong-Phlo-Reservoir in Rayong, das Klong-Siyad-Reservoir in Chachoengsao, das Prasae-Reservoir in Rayong, die Erweiterung des Wasserwerks der Provinz Chonburi, Reservoirs zur Meerwasserentsalzung und die Entwicklung bestehender Reservoirs in den Gebieten der EEC.