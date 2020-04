EQC von Benz

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 05/04/2020

THAILAND: Mercedes-Benz wird den ersten rein elektrischen EQC im kommenden Jahr im Werk Samut Prakan montieren.

Solange müssen Käufer auf den SUV allerdings nicht warten. Der Autobauer wird den EQC auf der Bangkok International Motor Show vorstellen und noch in diesem Jahr importieren. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 471 Kilometern und seine Batterie lässt sich in nur 40 Minuten aufladen. In diesem Monat haben für Thailand zudem zwei Plug-in-Hybrid-Wagen der Klasse GLC 300e Premiere. Seit dem Jahr 2016 hat der deutsche Autobauer im Königreich über 16.000 Plug-in-Hybrids abgesetzt.