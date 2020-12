Von: Björn Jahner | 13.12.20

HUA HIN: Katzencafés sind momentan in Thailand sehr beliebt. War das schnorrende Erlebnis lange Zeit ausschließlich Bangkokern vorbehalten, schießen heutzutage Cafébetriebe mit tierischem Personal im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden.

So hat in der Soi Hua Hin 23 mit D Cat Cafe Hua Hin das erste Katzenkaffee des königlichen Seebads eröffnet. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Café, das von kuscheligen Stubentigern bewohnt wird, die ihr streichelweiches Fell den Gästen darbieten. Das eigenwillige Konzept stammt aus Asien. Es ist insbesondere in Japan sehr beliebt, wo viele Menschen zu beengt wohnen, um sich Haustiere halten zu können.



Beim Betreten des D Cat Cafe Hua Hin muss man die Schuhe ausziehen und sich die Hände waschen. Das Café wird von den verschiedensten Katzenarten bewohnt, die durch den Gastraum flitzen, Papierknäueln hinterherjagen, sich verste­cken oder einfach faul auf dem Tisch herumliegen. Viele der vorwiegend weiblichen Gäste suchen das Café auf, um für einige Stunden abzuschalten. Schließlich ist nichts entspannender als eine schnurrende Katze auf den Schoß! So soll es wissenschaftlich erwiesen sein, dass das Schnurren Menschen guttut.



D Cat Cafe Hua Hin, 17/99 Soi Hua Hin 23. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr. Tel.: 086-777.5884. Mehr auf Facebook.