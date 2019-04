Von: Björn Jahner | 24.04.19

Fensterputzer in Bangkok beim Verrichten ihrer Arbeit. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Zentrale Lohnkommission (NWC) hat für Mai zu einer Sitzung einberufen, um darüber zu entscheiden, ob der tägliche Mindestlohn angehoben wird.

Täglicher Mindestlohn variiert von Provinz zu Provinz

Gemäß dem Ständigen Sekretär des Arbeitsministeriums, Jarin Pakkapak, berät sich auf dem Treffen die Kommission mit ihren Untergremien über die bereits zuvor eingereichten Vorschläge über die Höhe des jeweiligen Satzes pro Provinz, um dann ihre Entscheidung zu fällen. Der tägliche Mindestlohn ist von Provinz zu Provinz verschieden und an verschiedene Faktoren gebunden wie aktueller Lohn, Lebenshaltungskostenindex, durchschnittliche Inflation, durchschnittliche Lebenshaltungskosten, Produktionskosten für Waren und Dienstleistungen, Kapazität der Betriebe und Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die NWC muss ihre Entscheidung bis spätestens November fällen, da die neuen Sätze gemäß dem Arbeiterschutzgesetz am 1. Januar eines Jahres als Berechnungsgrundlage in Kraft treten müssen.

Höchstsätze in Phuket, Chon Buri und Rayong

Im vergangenen Jahr wurde der tägliche Mindestlohn bereits in sieben Provinzenum 5 bis 22 Baht angehoben, wobei Phuket, Chonburi und Rayong mit 330 Baht pro Tag den höchsten Satz aufweisen.

Bisher gibt es in Thailand sieben verschiedene Sätze für den täglichen Mindestlohn:



308 Baht (in den drei südlichsten Grenzprovinzen Yala, Pattani und Narathiwat)



310 Baht (in 22 Provinzen)



315 Baht (in 21 Provinzen)



318Baht (in sieben Provinzen)



320 Baht (in 14 Provinzen einschließlich Khon Kaen und Ubon Ratchathani)



325 Baht (in sieben Provinzen, einschließlich Bangkok und Samut Prakan)



330 Baht (Phuket Chonburi, Rayong)



Der durchschnittliche Mindestlohn beträgt somit 315,97 Baht pro Tag.