Geisterstadtstimmung am Mittwochabend in Pattaya. Das stadtweite Entertainmentverbot ließ die Barviertel der Stadt, im Bild das Pit-Bull-Entertainment-Center in Naklua, verwaisen. Foto: Jahner

PATTAYA: Seit Mittwoch werden auch in der Stadt, die niemals schläft, die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus spürbar angezogen: Fitnessstudios, Massagestudios, Kinos und die gesamte Entertainment-Industrie wurden auf behördliche Anordnung für mindestens zwei Wochen geschlossen, alle Veranstaltungen, Seminare und Kongresse abgesagt.

Geräumtes Mobiliar und Dunkelheit in den Bars am Strip der Naklua Road. Foto: Jahner

Die Schließung von Lady- und Bierbars, A-Go-Go- und Coyotee-Bars, Diskotheken und Nachtclubs sowie allen weiteren Angeboten des Nachtlebens, stellen für die Party-Hauptstadt Südostasiens, in der mehr als 80 Prozent der Einwohner in der Entertainment-Industrie beschäftigt sind, ein historisches Ereignis dar, dass den Großteil von ihnen von einem Tag auf den anderen arbeitslos gemacht hat. Während einige Angestellte in den nächsten Tagen noch damit beschäftigt sein werden, ihre Etablissements gründlich zu reinigen und zu desinfizieren, sieht sich der Rest mit der Situation konfrontiert, selbst zuzusehen, wie er über die Runden kommt.

Bei einer stichprobenartigen Umfrage am Mittwoch des Magazins DER FARANG erklärte sich der Großteil der Betreiber bereit, der behördlichen Schließung Folge zu leisten, wenn in einigen Fällen jedoch nur zähneknirschend. Denn für viele bedeutet die Entscheidung der Provinzregierung in Chonburi der Todesstoß: Im Hinblick auf die niedrigen Besucherzahlen der vergangenen Wochen konnten sie sich bereits vor der Schließung nur mit Mühe und Not über Wasser halten.

„Lieber ein (kurzzeitiges) Ende mit Schrecken...

...als ein Schrecken ohne Ende“

Bei den Befürwortern der behördlichen Schließung unter den Bar-Betreibern herrscht der Tenor: „Lieber ein (kurzzeitiges) Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Schließlich geht es darum, den Virus einzudämmen, um so früh wie möglich wieder ins Alltagsgeschäft zurückkehren zu können, so einer der befragten Kneipiers gegenüber Redaktionsleiter Björn Jahner. Im Hinblick darauf, dass aufgrund der Zunahme internationaler Flugverbote und der Rückholung von Urlaubern aus aller Welt in den nächsten Wochen ohnehin keine Touristenströme in Thailand zu erwarten sind, erscheint vielen Bar-Besitzern das Timing der Schließung gut gewählt.

Auch in vielen Condominium-Anlagen wurden die Covid-19-Schutzvorkehrungen erhöht. Zum Beispiel in den Liftanlagen. Foto: Jahner

Dating-Apps bergen ein unkontrollierbares Infektionsrisiko

Anders sieht das Verständnis bei den freischaffenden Damen des Gewerbes aus, die zu Hause in den Provinzen viele hungrige Mäuler zu stopfen haben und sich um ihre Existenz gebracht fühlen. Sie werden auf Dating-Apps wie Tinder, ThaiFriendly und Co. ausweichen, um Kundschaft abseits der Bars und Clubs zu finden, wodurch das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus eine unkontrollierte Dimension erreichen dürfte.

Provinzen droht durch Rückkehrern große Gefahr

Verstärkt auch dadurch, dass viele der leichten Mädchen und Jungs angekündigt haben, zu ihren Familien aufs Land zu reisen. So auch eine freischaffende Dame aus Buriram, die Jahner anvertraute, dass sie in ihre Heimatprovinz zurückkehren will. Auf den Hinweis, dass die Isaan-Provinz für Einreisen, sowohl für Einheimische als auch für Ausländer, präventiv gesperrt wurde, reagiert sie nur mit einem müden Lächeln. Sie wisse genau, dass in Thailand Theorie und Praxis manchmal meilenweit auseinanderklaffen, erklärte sie und fügte hinzu: „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“

Unter Urlaubern fällt die Akzeptanz für die Schließung des Entertainments unterschiedlich aus. Während einige im Hinblick auf die Maßnahmen in ihren Heimatländern die Entscheidung der thailändischen Regierung nachvollziehen können, fühlen sich andere um ihre schönsten Tage des Jahres gebracht. Ihnen muss jedoch entgegengehalten werden, dass Reisen, in Zeiten einer weltweit grassierenden Pandemie, momentan wohl in fast jedem Land der Welt Einschränkungen unterliegen.

Chaos in der Durchsetzung am Tag der Schließung

Dass die Entscheidung nicht nur bei Entertainment-Betreibern, sondern auch bei den Behörden eine regelrechte Schockstarre und Ratlosigkeit hervorgerufen hat, bewies am Mittwoch der chaotische Ablauf der Schließung: Während im Süden der Stadt, wie in den Party-Meilen Soi 8, Soi Made in Thailand, Soi New Plaza und Soi 13/1, die Lichter in den Bars ausblieben und die Arbeiter der Gesundheitsbehörden mit Tankwagen ausrückten, um desinfizierende Flüssigkeiten zu versprühen, wurde in vielen Kneipen im Norden der Touristenmetropole noch wild gefeiert und die letzte Runde bestellt.

Bars mit Restaurantlizenz erschweren Durchsetzung

Erschwerend für die Durchsetzung der behördlichen Schließung erweist sich auch die Tatsache, dass viele Bars mit einer Restaurantlizenz betrieben werden, da sie nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch Speisen anbieten – serviert von aufreizenden Hostessen, die ebenfalls einen „To-Go“-Service anbieten oder als kontaktfreudige Trinkkumpaninnen den Gästen zur Seite stehen.

Auch eine bekannte Diskothek in Pattayas Walking Street scheint darauf zu setzen und kündigt auf ihrer Facebook-Seite an, dass ihr Restaurantbetrieb im Gegensatz zum Nachtclub nicht von der Schließung betroffen sei. Damit auch wirklich jeder versteht, was damit gemeint ist, verzichteten die Betreiber in ihrer Mitteilung nicht auf den Zusatz „Come and party with us!“...

Arbeiter der Stadt rückten gleich nach dem Inkrafttreten des Entertainmentverbotes aus, um ganze Straßenzüge zu reinigen. Foto PR Pattaya

Gastronomie unterliegt strengeren Hygienemaßnahmen

Tatsächlich ist das Restaurantgewerbe im Gegensatz zur Entertainmentindustrie nicht von der Schließung betroffen. Es unterliegt jedoch strengen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen. Beispielsweise muss in Restaurants der Sitzabstand zwischen den Gästen vergrößert und den Besuchern ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Ein bei deutschen Urlaubern und Residenten populäres Restaurant mit Sportbar in Naklua erklärte auf seiner Facebookseite, dass es weiterhin täglich geöffnet habe, allerdings „aufgrund der derzeitigen Situation mit einer stark reduzierten Anzahl von Sitzplätzen sowie einem größeren Abstand zwischen den Besuchern“. In der auf Facebook veröffentlichten Mitteilung fügte der deutsche Wirt hinzu, dass „Papierhandtücher, antibakterielle Handwaschseife sowie Handdesinfektionsmittel vorhanden sind und genutzt werden sollten“.

Die Arbeiter der Gesundheitsbehörden haben alle Hände voll zu tun, Bars und Vergnügungsstätten zu desinfizieren. Foto: PR Pattaya

Rabatte auf Speisen zum Mitnehmen

Auch andere Restaurants kündigten auf dem sozialen Netzwerk an, ausreichend hydroalkoholisches Gel für ihre Gäste bereitzuhalten und versicherten, dass alle ihre Mitarbeiter, inklusive Bedienungen, Atemschutzmasken tragen würden. Viele Restaurants sehen sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage jedoch auch dazu gezwungen, Promotionen zu streichen und Rabattsysteme, wie z.B. von Eatigo.com, vorübergehend auszusetzen. Im Gegenzug bieten viele Lokale ihren Kunden einen Preisnachlass an, wenn sie ihre Speisen abholen, statt sie im Restaurant zu verzehren.

Lieferdienste haben Hochkonjunktur

Da die meisten Restaurants Lieferdiensten wie GrabFood, Foodpanda und LINE MAN angeschlosssen sind, weisen sie ihre Gäste darauf hin, dass sie auch diesen Service nutzen können, um ihr geschätztes Speiseangebot im Hotelzimmer oder in den eigenen vier Wänden zu genießen, ohne dafür vor die Tür gehen zu müssen. Dass es auch andersherum geht – nicht das Essen wird zum Kunden gebracht, sondern der Kunde zum Essen – beweist ein bekanntes Fine-Dining-Restaurant, das seine Gäste abholt und nach dem Dinner wieder nach Hause bringt. Ab einem Mindestverzehrwert sogar kostenlos.