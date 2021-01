BANGKOK: Ein Netzwerk von Unterhaltungsstätten hat sich am Montag in einem Brief an die Regierung gewandt und diese aufgefordert, die Schließung des Entertainments zu lockern, um den betroffenen Betrieben zu helfen.

Pubs und Bars stehen ganz oben auf der Liste der Lokale, deren Schließung vom Komitee für übertragbare Krankheiten in jeder Provinz angeordnet wurde, seit die neue Infektionswelle Thailand erreicht hat. Die vorübergehende Schließung wurde angeordnet, um die Verbreitung von Covid-19 zu stoppen.

Die von der Entertainment Professionals Federation of Thailand vorgelegten Vorschläge:

Aussetzung der Schuldenrückzahlung für Fachleute in der Unterhaltungsbranche, einschließlich Kneipen- und Barbesitzern, Konzertveranstaltern, Musikern, Sängern und dem dazugehörigen Personal.

Gewährung von zinsgünstigen Krediten für die Unterhaltungsbranche zu niedrigen oder gar keinen Zinsen.



Erlaubnis zur Öffnung für Unterhaltungsbetriebe in Gebieten, die 28 aufeinanderfolgende Tage lang keine Infektionen gemeldet haben.

Der vom Präsidenten des Verbandes, Kathawut Thongthai, eingereichte Brief wurde vom Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, General Nattapon Nakpanich, entgegengenommen.