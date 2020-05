Eine Momentaufnahme aus Pattayas Walking Street in besseren Tagen. Foto: epa/Diego Azubel

PATTAYA: Am vergangenen Wochenende traf sich eine Gruppe von Entertainment-Betreibern zu einem runden Tisch in der vorübergehend geschlossenen Hollywood Disco, um zu diskutieren, wie das Nachtleben der Zukunft unter Einhaltung der COVID-19-Schutzmaßnahmen aussehen könnte.

Das Treffen am letzten Samstag erfolgte unter Zusicherung von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, Vergnügungsstätten des Nachtlebens in Pattaya zu unterstützen, die unter den Auswirkungen der vorübergehenden Schließung leiden, insbesondere auch hinsichtlich ausbleibenden Mietnachlässen von unnachgiebigen Vermietern. Mehr als 20 Betreiber der Unterhaltungsbranche nahmen an dem Krisentreffen teil und arbeiteten eine Vielzahl von Vorschlägen aus, die bei der Lokal-, Provinz- und Zentralregierung zur Prüfung eingereicht werden sollen.

Die Vorschläge beinhalten unter anderem das obligatorische Tragen von Nasen-Mund-Schutzmasken von Gästen und Personal, wobei alle Angestellten, die Geld entgegennehmen oder rausgeben sowie Getränkebestellungen ausführen, zusätzlich Handschuhe tragen sollen; Temperatur-Screening an den Eingängen, die Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln auf allen Tischen, die Begrenzung der Gästezahl sowie die Reduzierung von Getränkeaktionen und Partys.

Weiter wurde der Vorschlag unterbreitet, Gesundheits-Screening-Points in der Walking Street zu errichten, an denen der Gesundheitszustand der Nachtschwärmer überprüft und ihre ID-Card- und Reisepassnummern regietriert werden könnten, um im Notfall die Ermittlung von Kontaktpersonen zu erleichtern

Alles in allem Maßnahmen, die im Hinblick auf die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus durchaus nachvollziehbar sind, jedoch kaum Vorfreude auf einen Nachtclubbesuch aufkommen lassen.

Diskutiert wurden auch Vorschläge zur Behebung der finanziellen Probleme, die viele Entertainment-Betreiber erleiden, da sich einige Landlords weigern, Mietnachlässe in der COVID-19-Schließungsperiode zu gewähren. In Erwägung gezogen wurde, dass die Zahlungen der Lizenzgebühren oder die Besteuerung auf Werbetafeln der Etablissements aufgeschoben werden könnten, um die Betreiber, zumindest vorerst, finanziell zu entlasten.

An dem Treffen nahmen auch Vertreter des Rathauses sowie Beamte der Polizeistation Pattaya teil. Gemäß Ampon Kaewsang von der Polizeidienststelle Pattaya, sollen die Treffen zum gemeinsamen Brainstorming über die Zukunft von Pattayas Nachtleben regelmäßig fortgesetzt werden. Betreiber von Unterhaltungsbetrieben werden aufgefordert, an den Treffen teilzunehmen, um sich auf Maßnahmen zu einigen, die im Rahmen einer eventuellen Wiedereröffnung der Nachtlebenbranche umgesetzt werden könnten.