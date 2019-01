PATHUM THANI: Ein US-Amerikaner pakistanischer Herkunft wird verdächtigt, ein Kind vergewaltigt zu haben.

Die Eltern haben auf der Polizeistation Lam Lukka den Ausländer beschuldigt, ihre Tochter missbraucht zu haben. Der 46-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Er lebt seit 20 Jahren in Thailand, ist mit einer Thai verheiratet und Vater eines Kindes. Der Doktor der Psychologie arbeitet an einer Schule als Englischlehrer. Er soll eine seiner Schülerinnen vergewaltigt haben. Der Mann wurde verhaftet und jetzt vom Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, in Lam Lukka verhört. Der General sagte anschließend, es gäbe viele gute Englischlehrer, aber einige schlechte würden durch das Netz rutschen. Er sei entschlossen, sie vor Gericht zu bringen und sie dann abzuschieben. „Sanook“ berichtet weiter, dass die Polizei Beweise für mehrere Straftaten des Verdächtigen hat.