BANGKOK: 105 Ausländer, die an der Such- und Rettungsaktion für 12 jugendliche Fußballspieler und ihrem Trainer in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai beteiligt waren, sollen eine Elite Card erhalten.

Laut der Thailand Privilege Card Co. (TPC) haben die Karten einen Wert von 16 Millionen Baht. Mit den fünf Jahre gültigen Karten bekommen die Ausländer ein privilegiertes Einreisevisum, sie werden bis zu zehn Mal mit einer Limousine ab Flughafen Suvarnabhumi abgeholt, werden bei der Ein und Ausreise bevorzugt begleitet und können sich bei der Einreise und Abreise in der Flughafenlounge aufhalten. Das Außenministerium wird der TPC die Namen der 105 Ausländer nennen. Die Elite Card gibt es seit 15 Jahren. Die TPC hat inzwischen 6.192 Mitglieder, die eine Reihe von Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Die Länderliste führt China an, dann folgen Großbritannien, Japan, die USA, Frankreich, Australien, Russland, Deutschland und die Schweiz. Es werden unterschiedliche Karten angeboten, ab 500.000 Baht.