Ein Insiderjob in Polizeikreisen wird hinter einem Waffendiebstahl in Bangkok vermutet. Foto: Thai Rath

BANGKOK: Aus der Poststelle der Polizeiwache Thong Lor in der Innenstadt Bangkoks wurden elf Waffen gestohlen.

Die Ermittler gehen von einem Insider-Job aus. Stationsvorsteher Oberst Chanin Wachirapaneekun hat eine Untersuchung angeordnet. In dem Raum gibt es keine Überwachungskamera. Ein Metallschrank wurde aufgedrückt vorgefunden. Gestohlen wurden eine Taurus, acht Smith and Wesson und zwei Sig Sauer. „Thai Rath“ berichtet, in Zusammenhang mit dem Diebstahl werde ein ehemaliger Polizist gesucht.