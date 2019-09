Von: Björn Jahner | 22.09.19

Auf drei Routen im Stadtgebiet sollen zu testzwecken Elektrobusse des thailändischen Herstellers Thai Electric Vehicle Co. eingesetzt werden. Foto: TEV

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) plant, Elektrobusse auf verschiedenen Routen im Stadtgebiet im Testbetrieb einzusetzen, um anschließend zu entscheiden, ob sie 35 Fahrzeuge dieser Modellreihe erwerben will.

Gemäß Prayoon Choygeo, stellvertretender Leiter der BMTA-Abteilung für den städtischen Linienbusverkehr, sollen die E-Busse noch in diesem oder spätestens im nächs­ten Jahr auf drei Routen für drei bis sechs Monate zu Testzwecken eingesetzt werden, unter anderem auf der Linie zwischen dem Don Mueang Airport und Mo Chit. Der Fahrpreis soll 30 Baht betragen, für die beiden noch offenen Routen zwischen 13 und 25 Baht. Die Elektrobusse werden von dem Hersteller Thai Electric Vehicle Company zur Verfügung gestellt, ein Unternehmen in Thai-Besitz, dass seinen Produktionsstandort jedoch in China hat.