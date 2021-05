Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.21

BANGKOK: Die an der Bangkoker Börse notierte Energy Absolute (EA), ein Unternehmen für erneuerbare Energien, treibt den kommerziellen Start seines batteriebetriebenen Bootsservices Mine Smart Ferry auf dem Fluss Chao Phraya trotz staatlicher Reisebeschränkungen zur Eindämmung der dritten Covid-19-Welle voran.

Mine Smart Ferry nahm Ende April seinen Dienst auf, nachdem die Boote in einem Probebetrieb ab Dezember den Passagieren kostenlos zur Verfügung standen. Laut EA-Geschäftsführer Sompote Ahunai hat sich das Unternehmen mit der Krungthai Bank zusammengetan, um den Fahrgästen elektronische Zahlungsplattformen von Europay, Mastercard und Visa für kontaktloses Bezahlen anzubieten.

EA betreibt den Service über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft E Smart Transport Co., die 2019 gegründet wurde und acht Boote betreibt. Weitere 19 Boote sollen bis Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden. EA stellt ein umweltfreundliches Flusstransportsystem zur Verfügung, als Teil seines Plans, in die Elektrofahrzeugindustrie (EV) zu investieren.

Die Boote verkehren vom Pier Phra Nangklao Bridge in Nonthaburi zum Pier Taksin Bridge in Bangkok. Sie bieten auch eine Alternative für Passagiere, die ihre Reise mit dem Skytrain fortsetzen wollen. Die Boote transportieren täglich etwa 1.200 Personen und bringen sie zu 12 Anlegestellen entlang des Flusses. Das Unternehmen will die Route bald nach Norden zur Anlegestelle Bang Yai erweitern, die mit der Purple Line MRTverbunden ist, einer 23 Kilometer langen Hochbahn, die Nonthaburi und Bangkok verbindet.

EA will sein EV-Geschäft massiv entwickeln und Thailand beim Aufbau einer EV-Infrastruktur helfen. Das Unternehmen plant, nächsten Monat eine Batterieproduktionsfabrik in Chachoengsao zu eröffnen.