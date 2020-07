Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

Die Tourismusbehörde will mit Anreizen in Form von Gutscheinen Familien für einen Aufenthalt auf die Urlaubsinsel im tiefen Süden des Landes locken, die mit einem eigenen Fahrzeug anreisen. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Die Tourismusbehörde (TAT) will mit Einkaufsgutscheinen 500 Familien ab dem 7. Juli in die Inselprovinz locken.

Naphasorn Khakhai, Phukets Direktorin des TAT-Büros, kündigte am Dienstag die „Drive-Thru-Phuket"-Kampagne an, mit der thailändische Familien ermutigt werden sollen, mit dem Auto in die Provinz zu fahren und dort Urlaub zu machen. Die Kampagne soll sich auf den Inlandstourismus mit kleinen Besuchergruppen konzentrieren, wobei Qualität, Sauberkeit und Sicherheit im Mittelpunkt stehen sollen, sagte Naphasorn.

Das TAT-Büro hat sich mit drei großen Einkaufszentren - Jungceylon Phuket und den Central Plaza-Filialen in Phuket und Patong - und Restaurants zusammengetan. Die 500 Coupons erhalten Touristen, die mit dem Auto anreisen und Zimmer über die Website Phuket Great Time buchen. Die 1.000-Baht-Coupons können in Geschäften oder Restaurants eingelöst werden, die an der vom 7. Juli bis 30. September laufenden Kampagne teilnehmen.

Die Registrierung für Coupons kann über das Konto der TAT Phuket Line (@tatphuket). Weitere Informationen gibts beim TAT-Büro in Phuket, Tel.: 076-212.213, 076-211.036 oder per E-Mail.