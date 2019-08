Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

BANGKOK: Das Wirtschaftskabinett der Regierung will am Freitag über den Vorschlag des Tourismusministeriums entscheiden, die Visagebühren für Urlauber aus China und Indien ein Jahr lang auszusetzen, und zwar ab 1. November.

Das soll für alle Touristen der beiden Länder gelten, die nicht länger als 15 Tage in Thailand bleiben möchten. Laut dem Tourismus- und Sportminister Pipat Ratchakitprakarn soll die einjährige Befreiung von der Visagebühr in Höhe von 2.000 Baht dazu beitragen, mehr chinesische und indische Touristen nach Thailand zu bringen. Die Ankünfte von Urlaubern aus China gingen im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 4,73 Prozent auf 5,65 Millionen zurück, im Gegensatz zu Ankünften aus Indien, die in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 24 Prozent auf 978.000 stiegen.