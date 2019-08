Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

NONTHABURI: Eine improvisierte Sprengkapsel ist an einem Straßenrand im Bezirk Pak Kret explodiert. Ein anderes Exemplar des gleichen Typs konnte am Sonntagnachmittag in seiner Schachtel entschärft werden, berichtet die „Bangkok Post“.

Polizisten wurden gegen 14 Uhr am Wat Salak Nua über eine verdächtige Schachtel an einem Straßenrand informiert. Bombenexperten fanden zwei improvisierte Sprengsätze im Karton. Einer von ihnen war explodiert, aber niemand wurde verletzt. Sie waren aus Schießpulver, Kies und Glassplittern in mit schwarzem Klebeband umwickelten Plastiktüten zusammengesetzt. Bombenexperten entschärften die verbliebene Bombe und übergaben alle Beweise der Polizeistation Bang Bua Thong.