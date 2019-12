Von: Björn Jahner | 16.12.19

PATTAYA: Autofahrer brauchen derzeit Durchhaltevermögen, nachdem fast zeitgleich alle Hauptstraßen in der Innenstadt von Pattaya für die Installation des neuen Drainagesystems sowie der unterirdischen Verlegung der Strom- und Kommunikationskabel aufgerissen werden.

So staut sich auf der Pattaya Klang Road, Beach Road und Second Road die Blechkarawane einmal quer durch die halbe City. Da die Strandstraße auf einigen Abschnitten nur über eine Spur befahrbar ist, gilt ein striktes Halteverbot, das besonders den Baht-Bus-Fahrern starke Nerven abverlangt. Forderungen, die Arbeiten doch nacheinander und nicht zeitgleich auszuführen, wies das Rathaus mit der Begründung zurück, dass der City Hall das Budget von 95 Millionen Baht für die Umsetzung gleich mehrerer Projekte zugewiesen wurde, was eine sofortige Umsetzung voraussetzt.