Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.20

Aufnahme des Brandortes an der Sukhumvit Road. Foto: Eastern Firefighters

PATTAYA: Ein Gebäude an der Sukhumvit Road stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Ein Mensch wurde bei dem Brand getötet und ein weiterer schwer verletzt.

Das Feuer brach im zweiten Stock des vierstöckigen Gebäudes aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach rund einer Stunde unter Kontrolle. In einem der Räume des zerstörten zweiten Stocks wurde eine Leiche gefunden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte die Leiche nicht identifizieren und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.