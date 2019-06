Von: Björn Jahner | 06.06.19

Foto: The Thaiger



PHUKET: Ein Weltraumerlebnis auf Erden verspricht das One Pioneer – Beyond Space Travel Hotel, das von einer singapurischen Gruppe nahe dem Einkaufszentrum Central Festival Phuket und dem Supermarkt Makro errichtet wird und optisch einem futuristischen Raumschiff gleicht.

Das 150-Zimmer-Hotel will seinen Gästen die Geschichte der Raumfahrt näherbringen und soll mit einem Indoor-Observatorium ausgestattet werden. Es soll bereits im nächsten Jahr eröffnet werden. Janette Lee, Gründerin und CEO der Hotelgruppe, ist optimistisch, dass das Touristengeschäft in Phuket weiter wachsen wird. Dennoch mangele es der beliebten Urlaubsinsel an Attraktionen, erklärte sie gegenüber dem Reise- und Tourismusportal „TTG Asia Media“. Ihre Vision sei es, den Menschheitstraum eines Weltraumerlebnisses auf Erden Realität werden zu lassen. Als Zielgruppe habe ihre Gruppe sowohl internationale als auch einheimische Touris­ten im Fokus informierte Lee und fügte hinzu, dass für den Bau 40 Millionen US-Dollar investiert werden.