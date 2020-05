Written by: Redaktion DER FARANG | 06/05/2020

Der unermüdliche Einsatz der Stadtverwaltung Pattaya zum Wohl der Stadt hat ein Dankeschön verdient, findet ein Leser:

Ich weiß nicht, ob Ihnen und den vielen anderen Expats in Pattaya die städtischen Reinigungs- und Straßeninstandsetzungsarbeiten aufgefallen sind. Mir aber schon, da eigentlich nicht zu übersehen. Da wir nun mal als Langnasen in dieser Stadt leben – neben und auch mit den Thais – warum sollten wir als Expat-Community nicht einmal ein erfreuliches Dankeschön für den Einsatz der Stadtverwaltung in diesen schwierigen Zeiten öffentlich bekunden? Nur so aus Respekt der öffentlichen Hand gegenüber. Viele Leute aus aller Herren Länder, wie ich, leben hier, nutzen die Infrastruktur, machen Dreck, produzieren Müll, genauso wie auch die Einheimischen oder Touristen. Dennoch gibt es einen Unterschied: Ein Teil der Menschen verschwindet nach kurzer Zeit wieder in seine Heimatländer, ohne die Aktionen der Stadt wahrzunehmen oder hat schlichtweg kein weiteres Interesse am Wohl der Stadt. Wir, als regelmäßig gestempeltes Inventar mit Griffspuren und Lackschäden dem Alter geschuldet, betrachten aber Pattaya auch irgendwie als unsere Heimatstadt und wir freuen uns, wenn es der Stadt und den Menschen darin einfach gut geht. Ich denke einfach aus Respekt – der uns ja auch gewährt wird – sollten wir dies einmal kundtun.

Andreas Klinger, Pattaya

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!