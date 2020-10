Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.20

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) offeriert bis Ende des Jahres auf ihren Flügen von Bangkok nach Frankfurt und London die neue Economy-Plus-Klasse.

Damit biete die THAI mehr Komfort und eine soziale Distanzierung während der Corona-Pandemie, erläuterte Wiwat Piyawiroj, Executive Vice President of Commercial. Die Flüge beginnen am 25. Oktober. Bei der neuen Economy-Plus-Klasse handelt es sich um die ersten vier Reihen der Economy-Sitze, wobei die mittleren Sitze frei bleiben. Zudem gibt es Sonderleistungen wie der Express-Check-in, zusätzliches Gepäckgewicht von 5 kg, dieselbe Mahlzeit während des Fluges wie in der Business-Klasse und die kostenlose Nutzung der THAI-Sonderlounge am Flughafen Suvarnabhumi.

„Auf den Flügen und an den Boarding-Bereichen gelten strenge Gesundheitsvorschriften, um die Sicherheit aller Passagiere und Mitarbeiter zu gewährleisten", unterstreicht Wiwat. Weitere Informationen und Reservierungen unter thaiairways.com oder im THAI-Kontaktzentrum unter der Rufnummer 0-2356-1111 (zwischen 8 und 20 Uhr).