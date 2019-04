Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.19

BANGKOK: Die Wahlkommission (EC) ordnete am Donnerstag eine nochmalige Stimmenauszählung in der Provinz Nakhon Prathom und eine neue Wahl in Chumphon an, obwohl die Frist für die Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse der Parlamentswahl vom 24. März bald abläuft.

Der stellvertretende Generalsekretär der EC, Sawang Boonmee, sagte der Presse, dass in einem Wahlkreis in Nakhon Prathom mit über 240 Wahllokalen eine Nachzählung erforderlich sei. Die Stimmenzählung sei möglicherweise nicht rechtmäßig. 80 Personen würden alle Stimmen erneut zählen. Der Anordnung zur Nachzählung war eine Petition der Kandidatin Savika Limpasuwanna vorausgegangen. Sie wurde mit nur 147 Stimmen hinter dem Kandidaten der Demokratischen Partei Zweite. Laut Sawang hat die Wahlkommission Nachforschungen angestellt und Unregelmäßigkeiten festgestellt. In Chumphon muss in einem Wahlkreis wegen Unstimmigkeiten neu gewählt werden