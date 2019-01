Von: Björn Jahner | 15.01.19

BANGKOK: Die sogenannte „DLT QR Licence“, herausgegeben vom „Department of Land Transport“ (DLT), erweist sich als Rohrkrepierer. So hat die Polizei die Euphorie technikversierter Verkehrsteilnehmer über die Lancierung des neuen elektronischen Führerscheins via Smartphone-App am Dienstag – und somit bereits an seinem ersten Geltungstag – im Keim erstickt.

Solange keine Gesetzesänderung in Kraft getreten sei, werde der digitale Führerschein von der Polizei bei Verkehrskontrollen nicht anerkannt, warnt „Khaosod“. Das bedeutet im Umkehrschluss: Bei Kontrollen muss weiterhin wie gehabt die offizielle Fahrlizenz im Scheckkartenformat vorgelegt werden. Anderenfalls setze es nach Aussage der Polizei eine Geldstrafe im Rahmen der geltenden Gesetze. Das DLT wurde zwischenzeitlich von den Polizeibehörden aufgefordert, die Verwendung so lange zu untersagen, bis eine Gesetzesänderung in Kraft getreten sei. Über die Änderung werde das Übergangsparlament am Donnerstag beraten, hieß es aus Regierungskreisen.

Die DLT QR Licence steht für Android- und iOS-Nutzer zum Download bereit und sollte ab Dienstag als Alternative zur regulären Fahrlizenz dienen. In beiden App Stores hagelt es in den Kommentaren massive Kritik enttäuschter Anwender.