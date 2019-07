DEN HAAG (dpa) - Ermittler haben in einer internationalen Aktion einen Drogenring ausgehoben, der vom Balkan aus agiert haben soll. Mehr als eine Tonne Kokain sei beschlagnahmt worden, teilte Europol am Donnerstag in Den Haag mit. 16 Personen seien festgenommen worden - elf in Europa und fünf in Asien. Zwei Millionen Euro Bargeld seien beschlagnahmt worden. Zum Marktwert der beschlagnahmten Drogen machte Europol keine Angaben.

Die Bande habe Kokain in großen Mengen von Südamerika nach Europa geschmuggelt und dabei Privatflugzeuge eingesetzt, teilte Europol mit. Auch seien Drogen vor allem nach Hongkong und Macao transportiert worden.

Verdächtige waren in Kroatien, Tschechien, Serbien, der Schweiz und Hongkong festgenommen worden. Einer der mutmaßlichen Bandenführer ging den Angaben zufolge den Ermittlern in der Schweiz ins Netz, während er den Transport von 600 Kilogramm Kokain vorbereitete.

Die Ermittlungs-«Operation Familia» war sowohl von der US-amerikanischen Anti-Drogenbehörde als auch Europol koordiniert worden. Die Leitung der mehr als einjährigen Operation hatte Kroatien. Ermittler aus zahlreichen Ländern waren daran beteiligt.