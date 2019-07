Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

BANGKOK/PATTAYA: Die Polizei hat in Bangkok eine Drogenbande festgenommen, die in Pattaya an Touristen Meth-Pillen („Yaba“) und Crystal Meth oder „Ice“ verkaufte.

Nach Angaben von Polizei-Oberst Prawit Chorseng beschlagnahmten Beamte des Dezernats für Drogenbekämpfung 832,9 Gramm „Ice“ und 6.700 mit „WY" gestempelte „Yaba“-Pillen. Konfisziert wurden zudem ein Auto und zwei Motorräder. Die festgenommenen drei Männer im Alter von 23, 29 und 35 Jahren hatten von Bangkok aus Urlauber in Pattaya mit Drogen versorgt. Einer der Männer wurde auf der Viphavadee-Rangsit Road mit 85,7 Gramm „Ice“ erwischt. Ein weiteres Bandenmitglied hatte auf dem Indy-Markt an der Suksawat Road 204 Gramm „Ice“ bei sich. Kurz danach verhaftete die Polizei den dritten Mann. Dieser war bereits 2006 und 2012 wegen Drogenhandels verurteilt worden.