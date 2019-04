Dritte Landebahn für Suvarnabhumi genehmigt

BANGKOK: Eine dritte Startbahn für den Internationalen Flughafen Suvarnabhumi hat die letzte Hürde genommen. Das Kabinett hat das Projekt mit 21,8 Milliarden Baht genehmigt.

Der Bau, der von dem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) überwacht wird, soll 2021 abgeschlossen werden. Laut dem stellvertretenden Regierungssprecher Weerachon Sukhondhapatipak sollen die Arbeiten in diesem Jahr beginnen. Die dritte Landebahn ermöglicht 30 weitere Flüge pro Stunde für den Hauptflughafen von Bangkok. Seine zwei Landebahnen können in der Stunde bis zu 64 Flüge aufnehmen. Die westliche Landebahn ist 3,7 km lang und die östliche 4 km. Die 4 km lange dritte Landebahn befindet sich im westlichen Teil des Flughafens, auf derselben Seite wie die derzeitige westliche Landebahn. Die AoT wird sich mit Agenturen wie Aeronautical Radio of Thailand Ltd abstimmen, um den Bau einer vierten Landebahn für den zukünftigen Luftverkehr zu planen.