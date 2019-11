Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.19

Foto: The Nation

CHANTHABURI: Ein pensionierter hochrangiger Polizist hat den Kläger und seinen Anwalt in einem Rechtsstreit um Grundstücke erschossen, bevor er am Dienstagmorgen in einem Gerichtssaal von einem diensthabenden Polizisten tödlich getroffen wurde.

Wie die „Bangkok Post“ weiter berichtet, wurden bei der Schießerei zwei weitere Menschen verwundet, die den getöteten Kläger ins Gericht begleiteten. Der 67-jährige Generalmajor war ein Angeklagter in einer zehnjährigen Zivilklage wegen Grundstücken im Bezirk Tha Mai. Er wartete auf eine Entscheidung der Richter im Gerichtssaal, als der Kläger mit seiner Frau und zwei Anwälten gegen 9.15 Uhr eintraf.

Medien berichten, dass die beiden Seiten zu streiten begannen und der pensionierte Polizist seine Pistole zog und das Feuer auf den Kläger und weitere Mitglieder seiner Partei eröffnete. Der Kläger und einer seiner Anwälte erlagen ihren Schussverletzungen im Prapokklao Hospital. Der Rechtsanwalt war Anwalt der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra in dem Verfahren um ihren angeblichen Machtmissbrauch im Reisförderprogramm. Die Frau des Anwalts und ein weiterer Anwalt wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schütze wurde von einem diensthabenden Polizisten getroffen und schwer verwundet. Er erlag später seinen Verletzungen.