Drei positive Coronafälle bei RB Salzburg

SALZBURG: Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg befindet sich nach positiven Corona-Tests bei drei Spielern in Mannschaftsquarantäne. Das teilte der Vorrundengegner des FC Bayern München in der Champions League am Sonntag auf seiner Homepage mit. Die Untersuchungen waren nach dem Play-off-Spiel zur Champions League gegen Maccabi Tel Aviv durchgeführt worden.

Die Namen der drei betroffenen Spieler gab RB Salzburg nicht bekannt. Sie würden allesamt derzeit keine Symptome aufweisen und hätten sich sofort in Quarantäne begeben. Das Trio falle für das Bundesliga-Spiel am (heutigen) Sonntag gegen TSV Prolactal Hartberg aus.

Der Rest der Mannschaft begebe sich entsprechend dem Präventionskonzept in Mannschaftsquarantäne. «Konkret heißt das, dass sie sich nur zwischen ihrer Wohnung, dem Trainings- bzw. dem Spielort bewegen dürfen.» Kontakte darüber hinaus seien nicht vorgesehen. Der Verein wird keine Spieler zu den Länderspielen abstellen.

Das trifft auch Österreichs deutschen Nationalcoach Franco Foda. Der 54-Jährige muss mittlerweile aus verschiedenen Gründen bereits auf acht Spieler verzichten im Testspiel gegen Griechenland (7.10.) und in den beiden Partien der Nations League in Nordirland (11.10.) und Rumänien (14.10).