Drei junge Männer sterben bei Autounfall in Österreich

KAINDORF BEI HARTBERG (dpa) - Drei Jugendliche sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Österreich gestorben.

Der Wagen, in dem die drei jungen Männer im Alter von 18, 18 und 17 Jahren saßen, fing nach einer Kollision mit einem anderen Auto Feuer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchten Ersthelfer die Flammen mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand aber letztlich löschen. Die drei Männer waren in dem Wagen eingeklemmt und erlitten tödliche Verletzungen. Ein 69-Jähriger und eine 68-Jährige, beide saßen im zweiten Auto, wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Wie es genau zu dem Unfall in Kaindorf bei Hartberg im österreichischen Bundesland Steiermark kam, war zunächst unklar. Das Auto der drei Männer kam aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.