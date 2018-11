CHIANG MAI: Die Polizei hat drei Taiwanesen und einen Mann aus Myanmar festgenommen sowie 200 Barren Heroin beschlagnahmt.

Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von 200 Millionen Baht. Polizisten stoppten auf einem Parkplatz am Markt Ruam Chok einen Pick-up. Hinter dem Steuer saß ein Mann aus dem Shan-Staat in Myanmar. In dem Fahrzeug war das Heroin versteckt. Der Fahrer gab zu, die Drogen von Mong Yawng im Shan-Staat über die Grenze geschmuggelt zu haben. Das Heroin sollte an drei Taiwanesen übergeben werden. Die Drei wurden wenig später am Nachtmarkt festgenommen.