Drei Airlines fliegen wieder nach Hat Yai

Von: Björn Jahner | 31.05.20

THAILAND: Thai AirAsia, Nok Air und Thai Lion Air fliegen ab sofort wieder täglich die Süd-Metropole Hat Yai ab dem Bangkoker Don Mueang Airport an.

Thai AirAsia: Abflug in Don Mueang um 12.15 und 15.00 Uhr, Ankunft in Hat Yai um 13.45 und 16.35 Uhr. Rückflug ab Hat Yai um 14.15 und 17.05 Uhr, Ankunft in Don Mueang um 15.45 und 18.35 Uhr. Nok Air: Abflug in Don Mueang um 09.20, 13.25 und 15.25 Uhr, Ankunft in Hat Yai um 10.45, 14.45 und 16.50 Uhr. Rückflug in Hat Yai um 11.15, 15.15 und 17.20 Uhr, Ankunft in Don Mueang um 12.40, 16.50 und 18.48 Uhr. Thai Lion Air: Abflug in Don Mueang um 12.55 Uhr, Ankunft in Hat Yai um 14.25 Uhr. Rückflug in Hat Yai um 14.00 Uhr, Ankunft in Don Mueang um 16.30 Uhr. Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.